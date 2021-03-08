Казахстанка потрясла своим выступлением наставника шоу "Голос Ураины-11"

Диляра Дидаркизы из Казахстана потрясла своим выступлением наставника 11 сезона шоу "Голос Украины" ("Голос країни-11") Олега Винника, передает zakon.kz.

Как сообщает tsn.ua, казахстанка закрыла последний этап "слепых прослушиваний" шоу.

Диляра Дидаркизы, которая преодолела более 4 тыс. км ради выступления на шоу, стала последней участницей в команде Олега Винника.

По словам девушки, в прошлом году она болела за своих соотечественников Индиру Едильбаеву и Ерлана Байбазарова, сейчас решила попробовать свои силы и не прогадала.

На сцене шоу Диляра невероятно чувственно спела хит Мэрайи Кэри - My all. Ее выступление не оставило равнодушным как тренеров шоу, так и зрителей, которые аплодировали стоя и скандировали "Браво".

Отмечается, что вокалистке удалось растрогать и Олега Винника, который нажал кнопку и закрыл свою команду. Казахстанка не сдержала слез счастья и поблагодарила тренера за выбор.

У тебя нет никаких шансов не оправдать, поэтому ты приехала сюда и для того я приехал сюда. Я впервые здесь. Я всегда говорю, что я дарю счастье людям, я счастлив и я хочу, чтобы и ты его дарила. И мы это сделаем вместе, - прокомментировал выступление Олег Винник.

Победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.