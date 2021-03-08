Нигматулин: казахстанские женщины вносят огромный вклад в развитие страны

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает zakon.kz.

От всего сердца поздравляю женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 Марта! Желаю весеннего настроения, добра и душевной гармонии. Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и здоровье, мир и согласие, благополучие и достаток! - написал Нурлан Нигматулин в своем аккаунте в Twitter.

От всего сердца поздравляю женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 Марта! Желаю весеннего настроения, добра и душевной гармонии. Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и здоровье, мир и согласие, благополучие и достаток! pic.twitter.com/lTagsOhk7b — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) March 8, 2021

Спикер Мажилиса также отметил, что казахстанских женщин всегда отличало умение сочетать в себе высокие профессиональные качества с женственностью и обаянием.

По словам Нурлана Нигматулина, оставаясь хранительницами домашнего очага и воспитывая подрастающее поколение в духе уважения семейных ценностей, женщины вносят огромный вклад в развитие нашей страны, а также в принятие законов, необходимых для улучшения, прежде всего, социального благополучия казахстанцев.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что руководство страны уделяет особое внимание повышению роли женщин в общественно-политической жизни Казахстана, поддержке материнства и детства как одному из важнейших направлений.

Желаю всем женщинам отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, - пожелал Нурлан Нигматулин.