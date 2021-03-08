Врач назвал самые полезные продукты для женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты наиболее необходимы женщинам для поддержания здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D.

Для восполнения нормы этого соединения он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция - включить а рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.

Врач отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока.

Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

Еще один очень полезный продукт - брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности - фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности, - подчеркнул Мясников в эфире телеканала "Россия 1".