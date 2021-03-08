Папа римский отслужил мессу в Ираке

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск провел мессу на стадионе "Франко Харири" в иракском городе Эрбиль перед более чем 10 000 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По прибытии из Мосула в Эрбиль понтифик поприветствовал жителей района Айнкава, где большинство населения составляют христиане, после чего отправился на стадион.

В церемонии приняли участие глава Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирван Барзани, премьер-министр КРАИ Месрур Барзани, заместитель премьер-министра Кубат Талабани, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис, сотрудники функционирующих в регионе дипломатических миссий, религиозные деятели и правительственные чиновники.

В своей речи на мероприятии Папа Франциск обратил внимание на влияние войн и насилия на большое количество жителей Ирака и призвал христиан жить в "братстве, служении и сострадании".

Он выразил благодарность местным церквям и вакуфам, которые поддержали восстановление Ирака.

Из Эрбиля Папа вернется в столицу Ирака, Багдад, откуда утром вылетит в Рим.