Казахстанский "Барыс" победил российский "Металлург" в КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча прошла на "Барыс Арене" в Нур-Султане. Казахстанцы отыгрались по разу в каждом из двух первых периодов.

На 4-й минуте Николай Прохоркин вывел гостей вперед, однако на 20-й "Барысу" удалось отыграться — всего за секунду до сирены шайбу забросил Мэттью Фрэттин. На 25-й минуте "Металлург" снова повел — отличился Николай Голдобин.

Впрочем, уже через две минуты "Барыс" опять сравнял счет — это сделал Джесси Блэкер. На 53-й минуте впервые в матче вперед вышел "Барыс" — забил Роман Старченко, а на 60-й точку в матче поставил Кирилл Панюков — 4:2. Видео всех голов можно посмотреть ниже.

Таким образом, счет в серии стал 2:2.