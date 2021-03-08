В Кыргызстане прошли митинги за права женщин, несмотря на запреты

В столице Кыргызстана прошел мирный марш за права женщин, сообщает zakon.kz.

Как пишет издание "Клооп", в нем приняли участие около 600 человек.

По данным издания, марш прошел "спокойно и без инцидентов", несмотря на угрозы в соцсетях и запрет мэрии Бишкека о проведении митингов до 22 апреля.

В Бишкеке участники марша встретились у Белого дома, прошли через площадь Ала-Тоо к памятнику Борцам революции. В Оше марш также прошел в центральной части города и завершился у монумента "Слезы матерей".

Ранее Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить все мирные собрания, шествия и марши в центре города до 22 апреля. В суд обратилась администрация Первомайского района. По мнению акимиата района, митинги в центре города "вызывают беспокойство и озабоченность граждан".