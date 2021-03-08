Названы способы снизить артериальное давление без лекарств

Турецкие врачи перечислили основные способы для снижения артериального давления без лекарств, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь специалисты рекомендуют пересмотреть свои пищевые привычки: сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия, есть горький шоколад, - пишет Sabah.

Далее медики обращают внимание на питьевой режим, отмечая, что для нормализации давления нужно по возможности отказаться от напитков с кофеином и заменить их травяными чаями — зеленым или на основе гибискуса.

Кроме того, врачи указывают на важность других аспектов образа жизни и советуют избегать стресса, поскольку на его фоне выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.

Также не стоит забывать, что регулярные физические упражнения — даже просто ходьба — эффективны наравне с лекарствами, которые принимают для снижения артериального давления.