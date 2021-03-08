Дороги закрыли в двух областях Казахстана

В двух областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий закрыты автодороги, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оперативная информация по ограничению движения.



08.03.2021 г. в 21.00 ч. в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д "Усть-Каменогорск-Шемонайха- гр. РФ" км. 15-102, уч. п. Глубокое -г.Шемонайха.

км. 105-123, уч. г.Шемонайха-гр. РФ.

ЗКО, 08.03.2021 г. в 22.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км. 394-526, уч. п.Жампиты-гр.Актюбинской обл. 22.00 ч.