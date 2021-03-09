Казахстанские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по лыжному фристайлу

Казахстанцы Юлия Галышева и Павел Колмаков завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по лыжному фристайлу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Это крупнейшее международное спортивное состязание открылось в Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак. Среди участников – сильнейшие спортсмены из 19 государств мира. Продлится он до 11 марта.

Первый в истории казахстанского спорта чемпионат мира по лыжному фристайлу проходит на горнолыжном курорте Шымбулак. Сильнейшие в своем классе спортсмены соревнуются в двух дисциплинах – могул и лыжная акробатика. Могул представляет собой спуск по крутому склону, на котором возведены препятствия – множество искусственных холмиков.

Спускаясь по фактически пересеченной местности, лыжник должен еще два раза совершить переворот в воздухе, прыгнув с трамплина. Оценки выставляются по трем параметрам: скорость, техника и мастерство при исполнении воздушного пируэта. В общей сложности на чемпионат в Алматы прибыли 140 спортсменов из 19 стран.

Это такие страны, как США, Канада, Франция, Италия, Германия, Финляндия, Швеция, Россия, Казахстан, Япония. Сборная Казахстана представлена в полном составе под руководством Елены Круглыхиной. За медали сегодня бьются лидеры сборной страны. Большая часть из них попала в финальную часть соревнований. Так что будем болеть за наших, стремиться к победе. генсекретарь ОЮЛ ФА "Национальная лыжная ассоциация РК" Аскар Валиев

По итогам первого дня чемпионата мира казахстанка, бронзовый призер зимней Олимпиады Юлия Галышева завоевала второе место, получив серебряную медаль. Ее главными соперницами стали француженка Перрине Лафон и россиянка Анастасия Смирнова. Они заняли первое и третье места, соответственно.

Среди мужчин бронзовую медаль получил казахстанец Павел Колмаков. На первом месте канадец Микаэль Кингсбери, на втором – француз Бенджамин Кавэ. Сам чемпионат организован в условиях пандемии, поэтому для его проведения был разработан специальный противоэпидемический протокол.

Был разработан специальный антиковидный протокол, согласован с местными санитарными органами и также утвержден Международной федерацией лыжного спорта. Соревнования проводятся по правилам этого протокола, все соблюдается. Поэтому соревнования сегодня проходят без зрителей. Их можно увидеть по телевизору и в прямом эфире. генсекретарь ОЮЛ ФА "Национальная лыжная ассоциация РК" Аскар Валиев

Завтра чемпионат мира продолжится также в дисциплине "фристайл-могул". При этом спортсмены будут соревноваться парами, то есть синхронно стартовать. А оценки судьи выставят тому, кто покажет лучший результат.

10 марта начнутся состязания в дисциплине "лыжная акробатика". Здесь участникам необходимо будет показать лучшую технику во время исполнения пируэтов, винтов и переворотов в воздухе, после прыжка с трамплина. В настоящее время идут тренировки, а фристайлисты изучают новую для них трассу.