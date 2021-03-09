Что нужно знать о микрофинансовых организациях

Граждане Казахстана предпочитают обращаться за получением кредитов не в банки, а в микрофинансовые организации. Считается, что там получить деньги проще, не нужно собирать кучу бумаг и доказывать свою платежеспособность.

А далее многие из взявших кредит сталкиваются с невозможностью его погашения в связи с постоянным начислением пени и штрафов за просроченный платеж или возврат кредита.

Подвох заключается в том, что фактически гражданин брал заем не в микрофинансовой организации, а в компании по онлайн-кредитованию.

И данные организации существенно отличаются друг от друга.

Чтобы разобраться в особенностях деятельности микрофинансовых организаций, мы организовали на ПРАВМЕДИА специальную онлайн-встречу с опытными адвокатами, на которую приглашаем вас.

12 марта в 11:30 по времени г.Нур-Султан смотрите прямой эфир на тему "Микрофинансовые организации в Республике Казахстан".

Вы узнаете:

- В чем суть микрофинансовой деятельности

- По каким правилам предоставляются микрокредиты

- Какие права и обязанности есть у микрофинансовой организации

- Какие права и обязанности имеют Заявитель и Заемщик

- О "подводных камнях" микрокредитования

- Какова ответственность и меры воздействия за нарушение законодательства о микрофинансовых организациях

Ведущие:

Таир Назханов, адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и партнеры", член Президиума АГКА с профессиональным опытом работы 27 лет.

Динара Бекишева, адвокат, высококвалифицированный юрист с 30-летним профессиональным стажем, из которых 17 лет - в сфере финансов и банковского дела.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Ждем ваши вопросы по теме.