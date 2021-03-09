На 220 миллионов тенге выписал фиктивных счетов-фактур житель столицы

Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан Агентства РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур. Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 220 млн тенге, передает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО. Гражданин "Х" был задержан с поличным, - сообщили в ДЭР столицы.

Начато досудебное расследование по ст.216 ч.3 УК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия не сообщаются.