Безопасные блины: как пережить Масленицу?

В 2021 году начало Масленицы совпадает с другим известным праздником - Международным женским днем, сообщает zakon.kz.

"Блинная семидневка" продлится с 8 по 14 марта. Конец недели завершится Прощеным воскресеньем, а после начнется Великий пост.

Традиционного лакомства Масленичной недели многие боятся как огня. Ведь блинчиками можно легко увлечься, а это чревато негативными последствиями для фигуры.

Как рассказала NEWS.ru диетолог Дарья Русакова, если правильно готовить это блюдо и есть его в определенное время, то бояться нечего.

Для этого специалист советует меньше использовать масло, не добавлять сахар и различные топинги. Идеальный вариант - пара блинов с творогом и нежирной сметаной до обеда.

И, конечно, врач рекомендовала всем больше двигаться, чтобы сжигать "наеденные" калории. Также тем, кто решит в этом году соблюдать Великий пост, стоит с умом подойти к последующим ограничениям в питании.

К посту нужно готовиться в первую очередь морально. Вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, не пытаться перед постом объедаться впрок. Если вы планируете поститься, то желательно заранее продумать свой рацион. Зачастую люди не задумываются о том, достаточно ли белка они употребляют. Потому что при отказе от животной пищи нужно заменить ее растительным белком. Сейчас есть специальные продукты, пищевые добавки, витамины, минералы, которые могут сбалансировать рацион человека даже в условиях поста. Диетолог Русакова

Как отмечает председатель общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова в интервью РИА Новости, в двух блинах в среднем 100 граммов, на которые приходится примерно 190-200 килокалорий.

Однако, как добавила эксперт, наестся блинами и при этом не прибавить в весе можно, например, с помощью использования при приготовлении муки второго сорта, грубого помола, овсяной или гречневой.

В качестве масла подойдет кокосовое со вкусом сливочного. Кроме того, по словам Ванатовой, если есть блины на завтрак, а не на ужин, это позволит "израсходовать сполна "блинные" калории в течение дня".