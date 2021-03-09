В США 12 штатов подали иск против Байдена

Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды, сообщает zakon.kz.

По информации "Известий", в иске говорится, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить $9,5 трлн.

Изначально иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, к нему также присоединились коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннесси, Юты и Южной Каролины.

19 февраля США официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату. Страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу экс-президента Дональда Трампа. Демократ Джо Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.