Вакцина Pfizer способна защитить от "бразильского" штамма COVID-19

Ученые заявили, что Pfizer может нейтрализовать более заразные штаммы коронавируса, в том числе и "бразильский", сообщает zakon.kz.

Как отмечает plus-one.ru, британские ученые утверждают, что совместная вакцина от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE способна нейтрализовать не только обычный, широко распространенный штамм COVID-19, но и более заразные его варианты, в том числе так называемый "бразильский".

По данным медиков, после прививки Pfizer в крови у вакцинированных появились антитела, которые нейтрализовали сконструированную версию бразильского варианта коронавируса. Специалисты заявляют, что вакцина действует на него с такой же силой, как и на обычный вариант COVID-19.

Кроме того, разработчики Pfizer-BioNTech обнаружили, что их препарат способен защищать от южноафриканского штамма вируса. Однако требуются дальнейшие исследования.

В январе вакцину Pfizer признали эффективной против британского варианта COVID-19.