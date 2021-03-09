Застрявших в аэропорту Алматы казахстанцев сняли на видео

283 казахстанца застряли в аэропорту Алматы после прибытия из-за рубежа. Столпотворение сняли на видео, передает zakon.kz.

Они пожаловались, что у них должны были принять тест на ПЦР, но в итоге их держали три часа.

Видео: Telegram-канал ZTB | QAZAQSTAN

Согласно действующему постановлению главного санврача, казахстанцы должны иметь при себе ПЦР-справку. Однако соотечественники имеют право вернуться обратно без результата теста.

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что данный инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта. Одновременно в Алматы прибыли три рейса:

1) Мале (Мальдивские острова) - Алматы, время прилета - 03.16 ч., всего прибыло пассажиров - 201, без справок - 44.

2) Дубай (ОАЭ) - Алматы, время прилета - 03.50 ч, всего прибыло пассажиров -155, без справок 48;

3) Мале (Мальдивские острова) - Алматы, время прилета - 04.00 ч, всего прибыло пассажиров - 245, без справок – 191 человек.

Для транспортировки 283 пассажиров, прибывших без справок с результатами ПЦР-тестирования на COVID-19, в пункты тестирования, было выделено шесть автобусов и две "Газели". В связи с большим количеством пассажиров без справок, возникла очередь при транспортировке, - сообщил официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев.

С 6 октября 2020 года международными авиарейсами на территорию Казахстана прибыло 295 697 человек, из них без справок – 41 742 человека, граждан РК.

Только 7 марта на территорию страны международными авиарейсами прибыло 984 человека без подтверждения ПЦР-тестирования.

В КСЭК призвали всех граждан Казахстана, выезжающих заграницу, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Также в комитете рекомендовали сдавать ПЦР-тестирование перед возвращением.