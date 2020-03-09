Износ котельного оборудования Актобе ТЭЦ превышает 55%

Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО "Актобе ТЭЦ", являющегося единственным источником централизованного теплоснабжения города Актобе, эксплуатируется более 40 лет, что сказывается на эффективности работы предприятия.

Актюбинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), построенная еще в середине прошлого века для обеспечения электроэнергией Актюбинский завод ферросплавов, нуждается в обновлении оборудования. Сегодня предприятие вырабатывает более 12% электричества, потребляемого областью. В 2020 году произвело 927,9 млн. кВт*ч электроэнергии. Установленная электрическая и тепловая мощность составляет 118 МВт и 878 Гкал/ч.

На данный момент на АО "Актобе ТЭЦ" установлено шесть паровых турбин и девять котельных агрегатов. При этом часть основного и вспомогательного оборудования полностью отработало свой рабочий ресурс. Проводимые ремонтные работы позволяют АО "Актобе ТЭЦ" обеспечить необходимую рабочую мощность предприятия. В то же время, продление ресурсов котельного и турбинного оборудования приводит к увеличению физической и моральной изношенности. К примеру, износ котельного оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1944-1966 годах прошлого столетия, даже с учётом регулярных ремонтно-восстановительных работ, превышает 55%. Турбоагрегаты, введенные в эксплуатацию в 1952-2016 годах, имеют среднее значение коэффициента физического износа около 49%. При существующем парке турбин, изменение структуры тепловой нагрузки, то есть сокращение потребления технологического пара, привело к режиму работы ТЭЦ с большими ограничениями.

Кроме того, степень изношенности у парка сетевых насосов теплоэлектроцентрали составляет более 90%. Согласно анализу, большинство деталей и элементов насосов имеет выработавший ресурс, и подлежит замене. Также высокий физический и моральный износ наблюдается у 90% запорной арматуры. Гидромеханическая часть регуляторов имеет высокий износ деталей и узлов. Из-за чего электрическая часть регуляторов работает с низкой надежностью. При этом исчерпали свой ресурс и в большинстве своем находятся в аварийном состоянии около 70-80% зданий и сооружений предприятия.

Специалисты отмечают, что проводимые обследования и техническое диагностирование с учетом передового опыта восстановления и эксплуатации котлов показывают, что имеется возможность провести их реконструкцию.

Исходя из технического состояния основных средств и необходимости создания условий для стабильного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией нужно провести ряд мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования АО "Актобе ТЭЦ". Однако ремонтный фонд, предусмотренный в тарифной смете, не охватывает весь перечень необходимых мероприятий по замене, модернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования. Ограниченные тарифной сметой затраты, ремонтные фонды и прибыль компании не решают проблем по обновлению фондов. Техническое перевооружение ТЭЦ можно обеспечить только посредством привлечения инвестиций.

При этом потребность в электроэнергии в регионе растет с каждым годом. Из 725,9 МВт, потребленных областью в 2020 году, местными энергетическими предприятиями выработано 390,1 МВт или около 54%. Остальное поставлено из-за пределов региона: из России - 0,8 МВт, из другие областей Казахстана - 324,4 МВт. А значит, дефицит в электроэнергии в прошлом году превысил 325 МВт, что на 40 МВт больше чем в 2018-2019 годах. Выход из строя мощностей одного из крупных производителей энергии, привел бы к значительным затруднениям в обеспечении электричеством.