Два "золота" и три "бронзы" привезли юные казахстанские паракаратисты из России

В городе Долгопрудный (Московская область) завершились 11-е Открытые Всероссийские игры по каратэ и паракаратэ, в которых по специальному приглашению приняли участие и юные параспортсмены из Казахстана. Выступление наших каратистов стало одним из самых успешных – домой юноши привезли две золотые и три бронзовые медали.

Казахстан представляли 5 спортсменов - Мейиржан Адияров, Диас Кадыр, Илияс Жаксыбек, Айбек Турсунакын и Султан Сагатбек. Ребята имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Все они посещают адаптивные спортивные секции в рамках проекта "Саламатты болашак", реализуемом ОФ "Мир равных возможностей" при поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust".

Мейиржан и Диас принесли команде два "золота", Султан и Илияс завоевали бронзовые медали. Айбек Турсунакын получил медаль лично от президента Федерации спортивных единоборств СПОДА Сергея Семайкина.

Для мальчишек – это первые крупные выездные соревнования, к которым они готовились очень основательно – уделяли больше часов тренировкам, ужесточили свой режим дня.

На соревнования я поехал со своими друзьями и нашим сенсеем. Занимаюсь каратэ уже 4 года. Раньше я участвовал в соревнованиях, но только в Казахстане, поэтому очень переживал. Перед соревнованиями мы тренировались каждый день, и все мои друзья хотели занять призовые места. Я очень рад, что мы с Мейиржаном завоевали "золото". И за друзей очень рад - они взяли бронзовые медали, - делится впечатлениями Диас Кадыр.

Готовил ребят к соревнованиям бессменный сенсэй, любимый тренер – Жангир Жумабеков, который уже много лет работает с "особенными" детьми. Поездка команды паракаратистов в соревнованиях стала возможна благодаря проекту по предоставлению проездных грантов "Юные таланты" Фонда "Samruk-Kazyna Trust".

Несколько лет назад в нашей стране почти никто не знал, что такое адаптивная физическая культура, а сегодня наши спортсмены выступают на международных соревнованиях и завоевывают первые места. Благодаря нашей поддержке разработаны и внедрены в систему образования методические пособия АФК, адаптивные секции открываются по всему Казахстану - и это лишь маленькое начало крупных системных социальных изменений, - говорит официальный представитель Фонда "Samruk-Kazyna Trust" Мирас Иргебаев.

По словам руководителя ОФ "Мир равных возможностей" Нургуль Ульжековой, участие в соревнованиях позволило расширить спортивные горизонты ребят, получить бесценный опыт.

Каждое соревнование для них - это вызов самому себе, возможность продемонстрировать свои неограниченные возможности, и не отставать от своих здоровых сверстников в своем стремлении к спортивному мастерству. Очень надеюсь, что такие успехи детей с инвалидностью в спорте станут хорошим примером для других ребят. Ведь спорт может стать самым эффективным средством непрерывной реабилитации, которое охватывает все сферы жизнедеятельности человека, - отметила Нургуль Ульжекова.

Напомним, проект "Юные таланты" предоставляет проездные гранты талантливым детям для участия в республиканских и международных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. Подать заявку на получение проездного гранта могут родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет, руководители детских коллективов, социальных учреждений.