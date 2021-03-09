Надежда Бабкина нецензурно оскорбила ведущую программы

Народная певица России Надежда Бабкина нецензурными словами ответила на предложение журналистки стать гостей одной из программ на Youtube, передает zakon.kz.

Неприятную историю о переговорах с Бабкиной по поводу интервью рассказала ведущая Youtube-программы "ДаДа — НетНет" Наталья NG_TV.

Я занималась Youtube-проектом, немножечко другим (а не "ДаДа — НетНет" ), и звоню Надежде Бабкиной. Говорю: "Надежда, здравствуйте, меня зовут Наталья, представляю такое-то издание, приходите к нам на интервью, все будет хорошо". На это Надежда мне ответила: "Милочка, иди-ка ты на***". Как после этого? А я же ее люблю..., - пожаловалась Наталья.

Присутствовавшая в студии блогер Наталия Ящук заявила, что нецензурное приглашение идти подальше от Бабкиной журналистка получила из-за того, что позвонила ей на личный номер.

Так сейчас не делают, - напомнила Ящук.

В ответ ведущая попыталась оправдаться.

Я сначала пишу: "Можно ли вам позвонить?". Она говорит: "Да". А потом, когда я звоню…, - сказала ведущая шоу.

"ДаДа — НетНет" - youtube-шоу, в котором артисты и блогеры приходят в гости к Наташе NG_TV, чтобы обсудить актуальные и не очень новости.