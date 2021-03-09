Елбасы о заседании Совета Безопасности: Мы обсудили весьма серьезные вопросы

Председатель Совета Безопасности принял Асета Исекешева, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было доложено о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета Безопасности.

Мы провели заседание Совета Безопасности, где обсудили весьма серьезные вопросы. Утвердили соответствующую Стратегию, в рамках которой необходимо выстроить работу. Аппарату Совета Безопасности нужно контролировать ход исполнения поставленных в ней задач, - поручил Елбасы.

Кроме того, Назарбаев особо акцентировал внимание на вопросе развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Асет Исекешев доложил о ходе разработки плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы, а также проводимой Аппаратом работе по выявлению угроз безопасности граждан и выработке системных мер по их предупреждению и нейтрализации.