Елбасы о заседании Совета Безопасности: Мы обсудили весьма серьезные вопросы

9 марта 2021, 17:38
Фото: сайт Елбасы

Председатель Совета Безопасности принял Асета Исекешева, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было доложено о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета Безопасности.

Мы провели заседание Совета Безопасности, где обсудили весьма серьезные вопросы. Утвердили соответствующую Стратегию, в рамках которой необходимо выстроить работу. Аппарату Совета Безопасности нужно контролировать ход исполнения поставленных в ней задач, - поручил Елбасы.

Кроме того, Назарбаев особо акцентировал внимание на вопросе развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Асет Исекешев доложил о ходе разработки плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы, а также проводимой Аппаратом работе по выявлению угроз безопасности граждан и выработке системных мер по их предупреждению и нейтрализации.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?