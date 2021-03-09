Что изменилось в деятельности на Каспийском море, рассказали в Погранслужбе

В Пограничной службе КНБ РК рассказали об изменениях, произошедших в деятельности на Каспийском море, передает zakon.kz.

Они связаны со вступлением в силу поправок в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море.

Закон имплементирует в национальное законодательство нормы международного договора и обеспечивает готовность Республики Казахстан к вступлению в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, - пояснили в Погранслужбе.

В частности, Конвенцией предусмотрено право прибрежных государств устанавливать территориальные воды шириной до 15 морских миль и рыболовную зону шириной 10 морских миль, а также разграничивать свой сектор дна и недр по договоренности с сопредельными и противолежащими государствами.

В свою очередь казахстанским промысловым судам предоставлено право выхода во внутренние и территориальные воды в любое время суток при условии соблюдения требований получения разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы РК.

Казахстанцам, осуществляющим хозяйственную деятельность в территориальных водах (море) и внутренних водах на маломерных судах, разрешается свободный выход в море на расстояние до двух миль. При этом необходимо соответствующее представление заинтересованных государственных органов и организаций (КНБ, МВД), - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, КНБ ежегодно устанавливается перечень участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений, плавание или эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Закон был подписан главой государства 23 февраля 2021 года.