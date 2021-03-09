Как поддержат предпринимателей, рассказал Мамин Нурсултану Назарбаеву

Председатель партии Nur Otan принял Аскара Мамина, сообщает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, в ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о запланированных мерах по осуществлению Дорожной карты, направленной на реализацию Предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!".

Кроме того, Елбасы была представлена информация о проводимой работе по сохранению устойчивости национальной экономики в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией.

Перед Правительством стоит задача обеспечить рост экономики выше 3%. Сегодня основными драйверами являются обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается восстановление сектора услуг. Для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности: обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта, - сказал Аскар Мамин.

В ходе встречи была также отмечена важность дальнейшей работы по привлечению инвестиций в национальную экономику.