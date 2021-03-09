Заместителем акима ЗКО стал Бакытжан Нарымбетов

9 марта 2021, 18:30
Фото: zhaikpress.kz

Распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Бакытжан Нарымбетов, сообщает zakon.kz.

Он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат министерства информации и общественного развития РК.

Бахытжан Хаберович Нарымбетов родился 4 августа 1986 года в Уральске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2007); специальность "Философия и политология"
  • Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012); магистр социальных наук

Трудовой стаж:

  • Работал в неправительственных организациях (2007-2013);
  • Главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима г. Уральск (2013-2014);
  • Руководитель Уральского городского отдела внутренней политики (11.2014-04.2016);
  • Главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы, руководитель отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области (04.2016-01.2017);
  • Руководитель Управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (01.2017-03.2018);
  • Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (03.2018-01.2019);
  • Заместитель акима города Уральск (с 01.2019)

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