Заместителем акима ЗКО стал Бакытжан Нарымбетов

Распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Бакытжан Нарымбетов, сообщает zakon.kz.
Он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат министерства информации и общественного развития РК.
Бахытжан Хаберович Нарымбетов родился 4 августа 1986 года в Уральске.
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