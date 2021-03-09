Заместителем акима ЗКО стал Бакытжан Нарымбетов

Распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Бакытжан Нарымбетов, сообщает zakon.kz.

Он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат министерства информации и общественного развития РК.

Бахытжан Хаберович Нарымбетов родился 4 августа 1986 года в Уральске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2007); специальность "Философия и политология"

Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012); магистр социальных наук

Трудовой стаж: