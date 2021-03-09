Зеленский согласен лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдет формат для встречи с каждым лидером страны и участником "нормандской четверки" в случае, если общей встречи не будет, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, в том числе глава украинского государства хочет провести переговоры в двустороннем формате с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский напомнил о предстоящем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Киев ранее анонсировал его 17 марта.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года. В саммите участвовали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Странам удалось договориться о прекращении огня в Донбассе, обмене заключенными в формате "всех на всех" и определить новые зоны отвода сил.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать "нелицеприятная реакция мирового сообщества". Об этом он написал на своей странице в Facebook.