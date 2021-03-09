Сотрудников СИЗО в Актобе обвиняют в доведении подозреваемого в педофилии до суицида

В Актобе сотрудников СИЗО обвиняют в том, что они довели осужденного до самоубийства, сообщает zakon.kz.

Талант Алиев должен был отправиться в колонию, но именно в этот день его нашли повешенным. Сокамерники утверждают, что мужчина оставил предсмертную записку, где подробно рассказал, почему решил наложить на себя руки. Однако письмо больше никто не видел, так же, как и мобильный телефон погибшего, передает Первый канал "Евразия".

Уже два месяца, как Таланта Алиева нет в живых. Его смерть до сих пор не дает покоя родным. И дело не только в боли утраты. Накануне самоубийства мужчина общался по телефону с мамой. Просил привести ему вещи перед этапом. Это был последний разговор Майрамгуль Алмагамбет с сыном.

В 6:30 утра нам сообщили, что он мертв. Его сокамерники нашли письмо. Они только начали читать, как один из сотрудников вырвал его из рук. Они успели прочитать, что в СИЗО на него оказывают давление, что это они виноваты в его смерти. мать покойного Мейрамгуль Алмагамбет

Были ли там конкретные имена и другие детали, неизвестно. Но после этого предсмертную записку Алиева никто не видел. В местном Департаменте УИС и вовсе утверждают, что никакого письма не было, а в СИЗО провели служебную проверку.

По видеонаблюдению, к этому осужденному в камеру никто не входил, сокамерники не имеют отношения к этой асфиксии. Попадая в места содержания под стражей, люди испытывают стрессовое состояние. начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области Алмас Шамишев

Совпадение или нет, но после смерти Алиева еще двое его сокамерников пытались свести счеты с жизнью, рассказывает супруга одного из них. Эльмира Нуржанова уверена: это связано с тем, что ее муж успел прочесть то самое письмо.

Пусть возьмут с наших осужденных показания, как на самом деле все происходило. Куда дели письмо от умершего и мобильный телефон? Мы писали в прокуратуру, в ОСБ и в отдел КНБ. Главное требование – чтобы взяли под защиту и расследование вели в законном порядке. Со стороны администрации постоянно идут правонарушения внутренние - рукоприкладство и шантаж. супруга осужденного Эльмира Нуржанова

В Департаменте УИС на это дали дежурный ответ: "Сотрудники колоний и СИЗО действуют только в рамках закона!". И добавили, что в 2020 году конвоиры предотвратили 17 суицидов. Что же толкнуло Таланта Алиева на смерть, пока остается только догадываться. Он был осужден за изнасилование падчерицы. 14-летняя девочка сначала обвинила отчима, а потом взяла свои слова обратно, пояснив, что намеренно оговорила его. И даже написала письмо Президенту с просьбой о помиловании. Но суд не поверил школьнице и приговорил Алиева к 20 годам колонии.