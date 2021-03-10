Спасаясь от косаток, пингвин запрыгнул в лодку

Захватывающий видеоролик с погоней и неожиданной развязкой удалось снять туристам во время экскурсии вдоль побережья Антарктиды, сообщает zakon.kz.

Туристы Мэтт Карстен и его жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде и стали свидетелями удивительного случая, пишет Sun.

К экскурсионным лодкам подплыла группа хищных китов косаток, и тогда группа туристов заметила в воде одинокого пингвина. На него и охотились косатки, а несчастный пингвин метался между лодок.

Когда ситуация начала выходить из-под контроля, пингвин принял единственно верное решение. Со второй попытки он впрыгнул на борт лодки с туристами и притворился членом команды. Один из туристов даже поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не свалился за борт.

По словам Карстена, косатки некоторое время плыли за лодкой, но в конечном итоге оставили пингвина с его новыми друзьями.

Было безумием видеть лично. Это было похоже на просмотр фильма National Geographic. Я полагаю, что пингвин очень обрадовался, что сбежал от косаток. Мэтт Карстен