Специалист объяснил, как заболевания зубов приводят к раку

Главный врач московской больницы № 71 и популярный телеведущий Александр Мясников указал на важность ухода за зубами и полостью рта, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" он объяснил, что ученые установили тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими во рту и активно размножающимися при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен.

Бактерии, которые размножаются во рту при заболеваниях зубов и десен (например, парадонтите), могут приводить к развитию различных видов злокачественных опухолей. Поэтому подобные недуги увеличивают шанс развития рака поджелудочной железы, уверен телеведущий.

Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, – это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами. Александр Мясников