Астрологи назвали три самых "невыносимых" знака зодиака среди женщин

Астрологи назвали три женских знака зодиака, у которых "вредный" характер, сообщает zakon.kz.

По их мнению, именно звезды влияют на характер представительниц слабого пола, которые "умеют доводить мужчин до белого каления", приводит мнение специалистов Пятый канал.

Львы

Первенство по скверному характеру среди женщин занимают представительницы знака Лев. Царицы астрологического круга, они окружены вниманием, поэтому часто бывают надменными, многого требуют и ждут персонального отношения к себе. Они единоличницы — это касается и их возлюбленных, и друзей, и "паствы".

Львицы часто бывают недовольны поведением окружения — и не боятся демонстрировать ему свое негодование. Причина в том, что им сложно угодить, а озвучивать истинные желания такие женщины не хотят. Заслужить их прощение можно только дорогими подарками и роскошными знаками внимания.

Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпиона женщины бывают просто невыносимы. Они очаровательные, красивые, страстные, но одновременно желчные, умеющие свести с ума любого. Их тонкая интуиция помогает им находить самые слабые точки у возлюбленных, близких и друзей. И в случае обиды они будут бить прямо по ним.

Из-за острого ума женщины-Скорпионы часто считают всех вокруг идиотами, это мнение подпитывает их раздражительность. К этому добавляется и невероятная ревность. Сами они, несмотря на страстность, партнерам изменяют редко. А вот их способность хранить верность постоянно ставят под сомнение.

Раки

Женщины-Раки известны своим спокойным и покладистым нравом, из них получаются отличные жены, матери, хранительницы семейного очага. Но это только одна сторона их характера. Они склонны зацикливаться на своем объекте внимания, очень влюбчивы, преданны и ревнивы. Поэтому сумеют довести мужчин до безумия своими подозрениями или знаками внимания.

Представительниц этого знака нельзя игнорировать — они уходят в себя, додумывают за других, строят планы мести обидчикам. У них прекрасно получается ударить в самое слабое место и в самый нужный момент.