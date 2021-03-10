Три человека скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

10 марта 2021, 09:09
Фото: sanatate.md

За сутки зафиксировано три летальных случая от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались двое, от пневмонии - один казахстанец.

Как отмечает ведомство, на 8 марта зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 203 человека выздоровели.

Кроме того, за прошедшие сутки, 9 марта, зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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