Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,77 тенге, поднявшись на 0,99 тенге, передает zakon.kz.

При этом курс евро снизился.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,5-422 тенге, евро – 500-502 тенге, рос. рубль - 5,67-5,72 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,78%, составив $63,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,92% — до $66,90 за баррель.