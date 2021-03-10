"Девочка-война": знаменитый дуэт объявил о скором распаде

Известный дуэт Hammali&Navai, в составе которого выступают Александр Алиев и Наваи Бакиров, объявили о предстоящем распаде, передает zakon.kz.

Сенсационной новостью участники дуэта Hammali&Navai поделились в ходе интервью Youtube-каналу Popcake.

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Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга, — сообщили солисты.

В марте артисты планируют выпустить свой последний совместный альбом.

Hammali&Navai являются исполнителями таких популярных треков, как "Девочка-война", "Пустите меня на танцпол" и других.