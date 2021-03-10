В Таиланде премьер-министр распылил антисептик на журналистов

10 марта 2021, 11:51
Фото: кадр из видео

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оха распылил антисептик на журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о перестановках в правительстве страны, сообщает CentralAsia.

Он возмутился когда его спросили о списке потенциальных кандидатов на пост министров после того, как на прошлой неделе заключили в тюрьму трех министров за восстание во время протестов семь лет назад.

Премьер-министр прервал брифинг, взял бутылку дезинфицирующего средства, подошел к журналистам и распылил на них антисептик, держа перед лицом маску, пишет Reuters.


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