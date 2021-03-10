Из-за непогоды в аэропорту Нур-Султана задержаны 16 рейсов, сообщает zakon.kz.

Несколько рейсов были задержаны из-за плохой погоды. В частности, 6 рейсов из Нур-Султана и 10 рейсов в Нур-Султан. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в справочную аэропорта или в контактный центр авиакомпании, - говорится на сайте воздушной гавани.

Синоптики прогнозировали 10 марта в Нур-Султане - дождь со снегом.

В городе наблюдаются гололед и осадки. Учащихся со второй смены отправили на дистанционку.

фото: facebook/Duman Datkin