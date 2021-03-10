Депутат Решетников: Количество ДТП зависит от состояния дорог

На пленарном заседании Мажилиса члены фракции "Народной партии Казахстана" обратились к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву с запросом по вопросу обеспечения безопасности на автодорогах, сообщает zakon.kz.

Член фракции Сергей Решетников отметил, что особую обеспокоенность вызывают сообщения СМИ о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе со смертельным исходом.

По словам депутата, в 2020 году произошло 13 515 ДТП, в которых различные увечья получили 17 844 человека, погибло 1 997 человек, а также 2 956 несовершеннолетних, из которых 184 погибло.

Однако, несмотря на определенную тенденцию к снижению данной категории происшествий, отмечаемой Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, эти цифры остаются высокими.

Как отметил депутат, причины аварий на дорогах могут быть разными, но самая распространенная – это несоблюдение скоростного режима.

Другим, немаловажным фактором, влияющим на безопасность, по словам парламентария, является состояние дорожной инфраструктуры. И принятие комплексных мер по развитию инфраструктуры дорог позволит снизить процент аварийности, травматизма и фатальных исходов.

По информации energyprom.kz Казахстан в 2019 году в рейтинге стран по качеству дорог занял лишь 93 место из 141. В рейтинге оценивалось качество дорожного покрытия по всей территории страны, вне зависимости от того, насколько нагружены или задействованы те или иные участки дороги. Максимальная оценка, которая может присуждаться в рейтинге - 7.0, минимальная - 1.0. Средний показатель за 2019 год составил 4.07. В ТОП-3 стран по самому высокому качеству дорог вошли Сингапур, Нидерланды и Швейцария. Из стран СНГ на 92 месте – Армения, на 99 Россия, 112 – Кыргызстан и на 118 Украина.

В этой связи депутат считает, что зависимость количества ДТП от состояния дорог бесспорна. Во всем мире на загородные двухполосные дороги обычного типа, имеющие низкие стандарты чем скоростные магистрали, приходится более половины всех ДТП. Сама конструкция "двухполосок" способна значительно усиливать влияние факторов, провоцирующих аварию.

Именно на подобных дорогах такие факторы, как превышение скорости, опасный обгон, гетерогенность и невнимательность участников дорожного движения, ограниченный обзор, различные препятствия на дороге и другие, наиболее полно выражают свою отрицательную роль и приводят к серьезным трагическим последствиям.

В Казахстане за обслуживание автомобильных дорог отвечает компания "Казахавтодор", которая передана в доверительное управление частной компании "Арай Ойл".

Отметив, что создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан - одно из направлений предвыборной программы Народной партии Казахстана, мажилисмен считает важным продолжить активную и целенаправленную работу по повышению правового сознания и правовой культуры граждан, их воспитанию в духе неукоснительного соблюдения ими правил дорожного движения, чтобы вежливое и доброжелательное отношение всех участников дорожного движения друг к другу стало общепринятой социальной нормой поведения.

Отмечается также необходимость усовершенствования работы аварийных и дорожных служб, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим, которая снизит вероятность инвалидности и страдания выживших в ДТП.

Кроме того, в целях профилактики и повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается установить приборы освещения и контроля скорости на особо аварийных участках автомобильных дорог, особенно на трассах районного и областного значения. Для снижения ДТП с участием пешеходов в населенных пунктах необходимо также увеличить количество надземных и подземных пешеходных переходов.

Вместе с тем, отмечает депутат Сергей Решетников, в 2020 году на содержание автодорог республиканского значения предусматривалось более 26 млрд тенге при потребности 43 млрд или 62% от норматива. А в текущем году запланировано 18 млрд тенге.

В этой связи члены фракции "Народной партии Казахстана" интересуются, не отразится ли такое существенное урезание расходов на безопасности дорог и на кармане граждан? Планируется ли расширение льготных категорий граждан по оплате за пользование платными автомобильными дорогами? На каком этапе находится оцифровка дорог, и какие конкретные результаты мы получим?