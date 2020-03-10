Новый облик древнего Туркестана: богатая история и современная архитектура

Всех, кто попадает в современный Туркестан, несомненно, охватывает завораживающий дух средневековья и необычайное умиротворение. Однако посещение святынь - не единственный повод побывать в самом древнем городе Казахстана. С каждым месяцем облик нашей духовной столицы становится все привлекательнее, здесь появляется много новых архитектурных сооружений, поражающих воображение. Какой он, Туркестан нашего времени?

Духовная столица Центральной Азии в настоящее время переживает второе рождение, активно развивается и застраивается современными зданиями. При этом, "большая стройка" не затеняет старинный колорит города, а напротив, дополняет ее, акцентируя внимание туристов на незыблемых ценностях "сердца" Великого Шелкового пути.

Только представьте: первое поселение на месте современного Туркестана появилось более 1500 лет назад! То есть на 1000 лет раньше, чем Христофор Колумб открыл Америку и более чем на 500 лет раньше основания Москвы. Древнее городище располагалось на пересечении всех караванных путей и по прошествии веков стало центром древних земледельческих культур, местом проповеднической деятельности великого мыслителя Ходжа Ахмеда Ясави. В 17 веке город получил статус столицы Казахского ханства. В Туркестане похоронены великие люди казахской степи – 20 ханов, 8 султанов и 50 биев, в числе которых и великий Казыбек Би. Это сакральное место.

Современные здания и соседствующие с ними мавзолеи как будто символизируют тесно переплетенные здесь быль и легенду. Впервые за много лет жители города могут гордиться не только богатой историей Туркестана, но и его шикарным архитектурным наполнением – никогда ранее здесь не было отелей с международным статусом, театров, ультрасовременных стадионов и медиа-центров. Больше 170-ти новых объектов появится в городе в рамках его трансформации. Многие проекты реализует инновационный строительный холдинг BI Group.

О них рассказал руководитель южного подразделения BI Construction&Engineering Диас Адильханов.

Для нас стало большой честью выполнить стратегические объекты в новом областном центре. Холдинг высоко ценит доверие, оказанное государством. Наша гордость – отель международного уровня Hampton by Hilton Turkistan, музей тюркского мира, музей ханов и биев Центр "Ұлы дала елі", драматический театр. И, конечно крупный объект - стадион на 7 тысяч мест, который уже получил право на проведение Международных турниров и тренировочных занятий по легкой атлетике согласно регламенту IAAF. Кстати, на днях здесь был проведен первый в этом году футбольный матч за суперкубок. BI Group построил также здание акимата Туркестанской области, площадь "Нур-Султан" с комплексом уникальных фонтанов и медиа-центр. Медиа-центр Туркестана - второй в стране после столичного, построенный с нуля. Мы счастливы за жителей нашего священного города, которым стали доступны новые инфраструктурные объекты. Духовная столица стала еще более комфортной и привлекательной для проживания, - сказал он.

Отметим, что в Туркестане разработано 57 туристских маршрутов в направлении экологического, историко-культурного и познавательного туризма. Каждый гость древнего города сможет выбрать тур по душе.