Депутат просит привлечь к ответственности квазигоскомпании за незаконное изъятие земель 

Провести ревизию в финансовом секторе и квазигосударственных структурах, которые в качестве залогов принимали земли сельскохозяйственного назначения, предложил на заседании в Мажилисе депутат Айкын Конуров, передает корреспондент zakon.kz.

Фракция "Народной партии Казахстана" обращается с целью защиты законных интересов граждан, которые на законных основаниях получили условные земельные доли (паи) и передали их в управление различным предприятиям. Анализ поступающих обращений показывает, что в Казахстане сформировалась и применяется порочная и опасная схема обезземеливания сельчан. Прослеживается системная практика, когда в результате манипуляций с землями сельскохозяйственного назначения, условные земельные доли (паи) граждан, без их согласия выставляются управляющими компаниями в качестве залога в различные финансовые организации, — сообщил Айкын Конуров в запросе на имя генерального прокурора.

Впоследствии, по его словам, не выполняются взятые обязательства перед кредиторами не выполняются и права на пользование землями выставляются на торги.

Депутат добавил, что зачастую, в торгах по выкупу залогов участвуют и побеждают аффилированные с управляющими компаниями предприятия и лица.

В итоге граждане - владельцы условных земельных долей, остаются без своих паев, проживают в селах, вокруг которых располагаются уже чужие пашня и пастбища. Такая ситуация с земельным вопросом на селе, несет в себе серьезные проблемы роста социальной напряженности. Отмечаются случаи физического противостояния жителей сел с новоявленными собственниками земли, — подчеркнул мажилисмен.

Такое положение дел на селе, как уточнил депутат, вредно всем: государству, сельчанам, субъектам АПК и самое главное, земле, которая в результате судебных споров исключается из оборота, подвергается деградации.

Считаем необходимым провести ревизию в финансовом секторе и квазигосударственных структурах, которые в качестве залогов принимали земли сельскохозяйственного назначения, на предмет нарушения прав владельцев условных земельных долей. Определить незаконные залоги, привлечь всех участников этого процесса к ответственности и вернуть земельные паи их законным собственникам. Обязать местные исполнительные органы власти, правоохранительные и надзорные органы поставить в приоритет выявление таких фактов, исправление ситуации и создание механизма по недопущению аналогичных нарушений прав наших граждан. Провести проверку хозяйств на предмет правильности выплат вознаграждения за использование земельных паев граждан, — отметил Конуров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан