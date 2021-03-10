Как представители малого бизнеса могут выписать электронные счета-фактуры

Как можно будет выписать электронные счета-фактуры (ЭСФ) неплательщикам НДС, рассказали в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, с 1 апреля 2021 года предприниматели, незарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость (НДС), при реализации товаров, стоимость которых превышает 1000-кратный МРП (более 2,9 млн тенге) должны выписать счет-фактуру в информационной системе ЭСФ. Об этом говорится в Налоговом кодексе.

Такие счета-фактуры являются основанием для покупателя товара в качестве вычета для исчисления корпоративного или индивидуального подоходного налогов при определении расходов по приобретению таких товаров, - рассказали в КГД.

Выписать ЭСФ сегодня можно на сайте ИС ЭСФ, а также в мобильном приложении ИС ЭСФ, доступном в PLAY MARKET. Работа в ИС ЭСФ и мобильном приложении осуществляется бесплатно с использованием ЭЦП.

В качестве альтернативного упрощенного варианта выписки ЭСФ представителями микро- и малого бизнеса будет реализована возможность формирования ЭСФ для подписания налогоплательщиком на основе механизма обработки чеков онлайн ККМ, так называемая "Простая форма ЭСФ".

Суть данного механизма заключается в том, что Система будет автоматически формировать ЭСФ налогоплательщику, обрабатывая информацию, содержащуюся в чеке онлайн ККМ, а также находящуюся на Виртуальном складе налогоплательщика, который тоже будет вестись системой автоматически без участия налогоплательщика, - отметили в комитете.

Для этого чеки онлайн ККМ, которые будет выбивать налогоплательщик должны содержать новые поля "Идентификатор товара" и ИИН/БИН покупателя, то есть ИП и юридического лица.

На основе взаимодействия между ИС ЭСФ и Оператором фискальных данных такие чеки будут передаваться в КГД МФ РК.

Для реализации таких процедур на официальном интернет – ресурсе kgd.gov.kz обновлен Протокол передачи данных с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных на сервер операторов фискальных данных, с учетом добавления новых полей.

Как завершится доработка программно-аппаратных комплексов операторов фискальных данных, потребуется перепрошивка моделей онлайн-ККМ, включенных в Государственный реестр ККМ. О сроках перехода на протокол будет сообщено дополнительно, - сказали в КГД.

При этом сроки выписки ЭСФ, дата которых будет приходиться на апрель 2021 года, будут продлены на месяц.

Субъекты микро и малого бизнеса смогут применять печатную форму ЭСФ на основе обработанных чеков ККМ, содержащих поля "Идентификатор товара" и "ИИН/БИН покупателя" ("Простая форма ЭСФ") в ходе планируемого Пилотного проекта.

Кроме того, в качестве временного механизма с 1 апреля налогоплательщикам будет предложена выписка ЭСФ по принципу "step-by step" (шаг за шагом). В рамках него налогоплательщик в ИС ЭСФ указывает номер чека и фискальный признак, а также ИИН/БИН получателя и выбирает проданный товар с Виртуального склада. В этом случае Система автоматически сформирует простую форму ЭСФ для подписания продавцом и отправки покупателю, - сообщили в пресс-службе КГД.

Также КГД доработает форму чека в собственном мобильном приложение "E-Salyk Business". Будут адаптированы мобильные приложения других разработчиков онлайн касс.