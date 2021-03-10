Депутаты снова предложили пересмотреть пенсионный возраст в Казахстане

Пенсионное законодательство не должно быть дискриминационным по отношению к разным категориям граждан в зависимости от принадлежности к той или иной сфере деятельности и должно в равной степени учитывать сложности условий труда, заявил на заседании в Мажилисе депутат Александр Милютин, передает корреспондент zakon.kz.

Создание справедливой пенсионной системы является одним из направлений программы нашей партии, в связи с этим, считаем необходимым направить депутатский запрос повторно. Поскольку нас не удовлетворили ответы на предыдущий от 27 января 2021 года. Во-первых, наше предложение о возврате к солидарной пенсионной системе основывается тем, что мировой практикой доказано, что такая система может сбалансированно и успешно функционировать при соотношении, когда на 1 пенсионера приходится 4 работающих человека. Если исходить из официальной статистики, то в Казахстане сейчас занятого населения 8,7 млн граждан. И это число как раз более чем в 4 раза превышает число людей пенсионного возраста, — объяснил Милютин, обращаясь с запросом на имя премьер-министра.

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Он добавил, что депутаты фракции "Народная партия Казахстана" просят вернуться к обсуждению возврата солидарной пенсионной системе, от которой Казахстан отошел в 1998 году. Также он напомнил, что в ответе на предыдущий запрос было оставлено без внимания предложение о пересмотре возраста выхода граждан на пенсию в зависимости от сложности условий труда.

Считаем, что предусмотренный законом ранний выход на пенсию только для сотрудников силовых структур, несправедлив по отношению к шахтерам, металлургам, людям искусства, которые теряют профессиональную пригодность гораздо раньше 60 лет. Полагаем, что пенсионное законодательство не должно быть дискриминационным по отношению к разным категориям граждан в зависимости от принадлежности к той или иной сфере деятельности и должно в равной степени учитывать сложности условий труда, — заявил депутат.

Касательно размера пенсий член фракции задал вопрос, почему при расчете размера пенсии закон игнорирует реально заработанные гражданами доходы, так как устанавливает ограничение в 46 МРП. Также он считает, что необходим перерасчет солидарной пенсии с учетом индекса роста реальных потребительских цен.

Мы вели речь не о том, чтобы за прошлый или предстоящий период индексировать. Речь идет о том, чтобы пенсия рассчитывалась не с учетом инфляции, а на основании изменения цен широкого круга товаров, как это практикуется сейчас, а о том, чтобы индексировать на основе роста цен на социально значимые потребительские товары. Среднестатистический пенсионер не покупает автомобили, цены на которые учитываются при расчете инфляции. Его пенсия должна быть достаточной для приобретения жизненно необходимых ему социально значимых потребительских товаров и услуг. Считаем, что при повышении пенсии должен учитываться рост цен именно на такие товары и услуги, — отметил Милютин.

Кроме того, по его словам, сегодня общество ждет реальных результатов, а не громкие доклады и подбитые под нужные цифры статистику.

Наше общество ждет реальных результатов по созданию рабочих мест, а на деле мы слышим громкие доклады и подбитые под нужные цифры статистику, где отсутствуют конкретные показатели, по которым можно было бы судить об эффективности деятельности государственных органов и реализации ими программ по трудоустройству, — заключил Александр Милютин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан