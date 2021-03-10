Токаев принял генерального секретаря ОДКБ

10 марта 2021, 13:31
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, передает zakon.kz.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. Был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации, сообщается на сайте Акорды.

Станислав Зась также доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института Специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития Организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.


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