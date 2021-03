Между Китаем и Великобританией назревает дипломатический скандал

Посла Великобритании в Китае Кэролайн Уилсон вызвали в министерство иностранных дел страны из-за "статьи с неподобающим содержанием", передает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Статья Уилсон на китайском языке была опубликована на странице британского посольства в WeChat. В ней говорится об условиях работы британских журналистов и их коллег из других СМИ в Китае. Кроме этого Уилсон отметила работу независимых иностранных журналистов в качестве "сторожевых псов" в мониторинге действий правительства. По ее мнению, критика китайских властей иностранными СМИ не означают "ненависть к Китаю".

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что правительство никогда не выступало против иностранных СМИ, а скорее против тех, кто придумывает "ложные новости", чтобы напасть на Китай и правящую Коммунистическую партию под знаменами "свободы прессы и свободы слова".

Кэролайн Уилсон опубликовала ссылку на материал в своем Twitter и заявила, что будет "придерживаться своей статьи".

I stand by my article. No doubt the outgoing Chinese Ambassador to the UK stands by the 170+ pieces he was free to place in mainstream British media. https://t.co/AgkynfJM36