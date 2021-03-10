Две казахстанки вышли в финал Чемпионата мира по фристайлу

В Алматы на Шымбулаке продолжается Чемпионат мира по лыжному фристайлу, передает zakon.kz.

8 и 9 марта награды разыграли выступающие в дисциплине "могул", у Казахстана по итогам двух дней 3 медали. Серебро и бронзу в олимпийской дисциплине "индивидуальный могул" выиграли Юлия Галышева и Павел Колмаков соответственно, а в неолимпийской дисциплине "параллельный могул" бронзу сенсационно выигпала 15-летняя Анастасия Городко.

Сегодня, 10 марта, медали Чемпионата мира разыгрывают в лыжном фристайле-акробатике.

По итогам квалификации в финальную часть проши 2 казахстанки- Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Они продолжать борьбу за медали после обеда.

Всего же на старт в женской части соревнований вышли 3 наши соотечественницы.

К сожалению, в мужской части соревнований никто из 2 стартовавших казахстанцев не смог отобраться в решающую стадию соревнований.

Альберт Ахметов