Из здания в центре Нур-Султана эвакуировались 200 человек

В центре Нур-Султана из административного здания самостоятельно эвакуировались 200 человек, сообщает zakon.kz.

По данным столичного ДЧС, в 13.30 на проспект Кабанбай батыра 17 на вызов выехали 26 пожарных и 5 единиц техники.

Было установлено, что в паркинге идет сильное задымление, предварительно происходит замыкание проводов электрощитовой. Жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что до прибытия пожарных самостоятельно из административного здания эвакуировались около 200 человек, а также эвакуирован один автомобиль Audi.

В 14:45 задымление было ликвидировано.