Спецоперация на дороге в Алматы попала на видео

Видео задержания на дороге появилось в соцсетях. В ДП Алматы рассказали детали, передает zakon.kz.

В телеграмм-канале Kozachkov offside появилось видео с задержанием прямо на дороге. Известно, что это произошло в Алматы. Другие детали не сообщаются.

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Мы обратились в пресс-службу ДП Алматы за комментарием. Там сообщили лишь то, что наркоборцы провели спецоперацию.

Эта спецоперация проведена по линии противодействия наркопреступности. Задержаны двое, - сообщили в полиции.

Предоставление других подробностей в настоящее время не представляется возможным в интересах следствия, но их обещали сообщить позже.