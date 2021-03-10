Спецоперация на дороге в Алматы попала на видео

10 марта 2021, 15:23
Фото: Казинформ

Видео задержания на дороге появилось в соцсетях. В ДП Алматы рассказали детали, передает zakon.kz.

В телеграмм-канале Kozachkov offside появилось видео с задержанием прямо на дороге. Известно, что это произошло в Алматы. Другие детали не сообщаются.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Мы обратились в пресс-службу ДП Алматы за комментарием. Там сообщили лишь то, что наркоборцы провели спецоперацию.

Эта спецоперация проведена по линии противодействия наркопреступности. Задержаны двое, - сообщили в полиции.

Предоставление других подробностей в настоящее время не представляется возможным в интересах следствия, но их обещали сообщить позже.


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