ЦК компартии Китая посмертно наградил таджика из Синьцзяна

Центральный комитет компартии Китая посмертно наградил таджика Раззини Байка из Синьцзяна, сообщает zakon.kz.

Раззини Байка - член Коммунистической партии Китая. Родился в 1979 году, был членом сельского комитета и пограничником села Тизнаф Ташкурган-Таджикского автономного уезда Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он пошел в армию в 2001 году и был демобилизован из армии в 2003 году.

Раззини принял эстафету от деда и отца и стал добровольным патрульным пограничной службы на заставе Кунджерап.

Он защищал священную землю и достоинство родины, неоднократно рисковал своей жизнью, спасая патрульных. Более 10-ти лет он находился на пограничной линии Памира. Патриотическая преданность семьи в трех поколениях, охранявших границу в течение 70 лет, обрела славу по всему Синьцзяну, большое количество военных и гражданских лиц приводили в пример семью Байка. Он был удостоен почетных званий "Всекитайский отличник труда" и "Всекитайский образец поддержки армии".

После избрания депутатом Всекитайского собрания народных представителей в 2018 году он добросовестно выполнял свои обязанности, активно вносил предложения и много работал, чтобы способствовать развитию и прогрессу этнических регионов.

4 января 2021 года, чтобы спасти детей, упавших в ледяную пещеру, к сожалению, героически погиб в возрасте 41 года.



Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая посмертно присвоил Раззини Байка звание "образец эпохи" за заслуги перед обществом и охраны пограничных районов страны.