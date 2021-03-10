Правильное время приема и сочетание витаминов назвали эксперты

Для нормальной работы организма необходимы различные витамины и минералы, которые отвечают за здоровое функционирование всех систем, передает zakon.kz.

Но, как сообщает "Профиль", чтобы витамины приносили пользу, важно принимать их в правильное время суток и не сочетать с веществами, которые ослабляют их действие.

Витамины A, E, D, K

По словам экспертов, витамины A, E, D и K относятся к жирорастворимым, потому лучше всего они усваиваются, если принимать их с жиросодержащей пищей.

Дело в том, что при попадании в пищевод жиры запускают производство желчи и энзимов. Именно они переносят витамины в печень и способствуют их дальнейшей переработке.

Витамины группы В

Помимо того, что они принимают участие в основных процессах жизнедеятельности организма, витамины группы В также обеспечивают клеткам дополнительный заряд энергии.

Так как они стимулируют работу нервной системы, то лучшее время для их приема - завтрак.

Кальций

Этот минерал важен для здоровья костей и зубов.

Как отметили эксперты, в целом он не требует специальных схем приема, но если сочетать его с другими добавками, то следует помнить, что кальций нельзя принимать с железом и цинком. Эти вещества могут вытеснить минерал в борьбе за ресурсы организма. Между приемами элементов лучше делать перерыв в 1-1,5 часа.

Витамин С

Этот витамин относится к водорастворимым, потому принимать его можно в любое время дня. Однако лучше всего запивать его стаканом воды, чтобы получить максимум пользы.

Также витамин С улучшает усвоение железа, поэтому при дефиците последнего имеет смысл сочетать обе добавки.

Магний, железо и клетчатка

Эти вещества нужно принимать вечером, а лучше - перед сном.

По словам специалистов, магний способен оказывать слабительное действие, а усвоение железа блокирует кофеин. Поэтому если в течение дня выпивается много кофе, то прием вещества лучше отложить на более позднее время. Что касается клетчатки, то слишком большое ее количество мешает усвоению питательных веществ, получаемых во время завтрака, обеда и ужина.