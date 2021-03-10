Популярная соцсеть TikTok запускает новые функции для борьбы с буллингом (травлей) - фильтр всех комментариев, а также опцию подсказки комментариев, позволяющую оценить порт перед его публикацией, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

TikTok запускает две новые функции, одна из которых даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям, к контенту других авторов, - сообщает TikTok.

В частности, функция "Фильтр всех комментариев" позволит авторам самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под их видеороликами.

Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их. Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователем ключевые слова, - уточняет TikTok.

Кроме того, вводится новая опция подсказки комментариев, которая даст возможность пользователю пересмотреть будущий пост и оценить его с точки зрения уместности и соответствия ситуации.

Эта опция также напоминает о необходимости соблюдения правил сообщества и позволяет еще раз отредактировать текст комментария до момента его размещения, - поясняет TikTok.

Как отмечается, "в TikTok осознают, насколько важно для пользователей иметь возможность быть на связи и обмениваться мнениями, и платформа продолжает постоянно совершенствовать инструменты для обеспечения позитивной и доброжелательной атмосферы на платформе".

TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance.