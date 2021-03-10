Экс-депутат Мажилиса Загипа Балиева получила новую должность

Загипа Балиева назначена проректором Казахского национального исследовательского аграрного института в Алматы. Информацию подтвердил ректор учебного заведения Тлектес Есполов, передает zakon.kz.

На заседании совета ректоров в ходе совещания Загипа Балиева была назначена проректором по стратегическому развитию и инфраструктуре, цифровизации университета. Сегодня она приступила к работе, - сказал Тлектес Есполов корреспонденту Sputnik Казахстан.

По словам ректора, Балиева, будучи депутатом мажилиса, поддерживала университет и поднимала актуальные вопросы.

Также информацию о назначении подтвердила сама Балиева в ходе телефонного разговора.

Совет директоров меня назначил проректором Казахского национального аграрно-исследовательского университета. С сегодняшнего для уже приступила к работе. Я буду курировать правовые вопросы, вопросы стратегии, развития инфраструктуры, цифровизации. Я переехала в Алматы, - рассказала она МИА "Казинформ".

Она уже ознакомилась с коллективом.

В университете много лабораторий. Здесь великолепный коллектив. Здесь работают молодые ученые, они работают над вакциной от COVID-19. Они уже зарегистрировали свою работу в ВОЗ. Здесь молодежь креативная, стрессоустойчивая, мыслящая. Здесь сильный профессорско-преподавательский состав. Приятно удивлена, - сказала экс-депутат.

По ее словам, в университете имеются лаборатории по определению качества воды, молока, фруктов, овощей. Они сейчас работают над международной сертификацией.

Загипа Балиева была депутатом Мажилиса в IV и VI созывах. В разные годы работала министром юстиции, секретарем Центральной избирательной комиссии, уполномоченным по правам ребенка в Казахстане.