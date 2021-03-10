Новый "Дом-2": раскрыты подробности кастинга

Кастинг в новый "Дом-2" начали стремительно, передает zakon.kz.

Как сообщает kp.ru, отбор как всегда субъективный – прежние кастинг-менеджеры "Дома-2" на свой вкус набирают героев из тех, кто подходит под новые требования. Критерии для героев в этот раз абсолютно другие – снимать ведь будут новое шоу.

Девушек берем только от 18 до 24 лет, молодых людей – от 18 до 25. Но важно, чтобы, помимо желания найти отношения, были еще и амбиции, и умения что-то делать. Нужны творческие люди с амбициями. Чтобы умели, например, петь или что-то еще хорошо и интересно делать в творческом плане, - сообщили в кастинг-службе нового "Дома-2".

По словам экс-участницы реалити-шоу Надежды Ермаковой, новых звезд "Дома-2" будут делать из кандидатов целеустремленных.

В первую очередь ищу творческих людей, связанных с музыкой, близнецов или близняшек, или блогеров с ярко выраженной позицией по жизни, красивых моделей - но без силикона или накаченной внешности, - уточнила она.

Отмечается, что задача продюсеров избавить проект от прежней репутации – толпа бездельников-иждивенцев не занимается ничем полезным, раздражает народ и других героев, играет в любовь, совершенствует внешность, скандалит. Теперь герои должны быть позитивным примером для молодежи.

Как сообщается, пока идет кастинг, а затем пилотные выпуски будет утверждать руководство площадки, где планируется запуск. Дойдет ли дело до эфира – увидим к 17-му дню рождения "Дома-2" в начале мая. По неподтвержденной пока информации, запуск планируется на канале "СТС Love".

Ранее телеведущая Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу "Дом-2".

18 декабря 2020 года стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2".

Последний выпуск "Дома-2" на ТНТ вышел в конце прошлого года. После 16 лет эфиров проект закрыли из-за нерентабельности. Производство телешоу обходилось слишком дорого – почти 400 человек команды, содержание героев и ведущих, а рейтинги постепенно снижались. Однако бренд пока еще народ помнит, а все права на "Дом-2" принадлежат каналу ТНТ. Поэтому узнаваемый бренд решили пристроить – искали онлайн-площадки или телеканалы, которые потянут покупку готового шоу "Дом-2". Даже часть героев оставили жить на поляне, чтобы быстро начать снимать проект для нового канала. Однако в прежнем виде "Дом-2" оказался никому не нужен – в феврале из домов на территории проекта выселили всех героев последнего созыва. Чтобы объявить кастинг по новым правилам.