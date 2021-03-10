Кому нельзя пить чай, рассказал врач

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, кому противопоказан чай, передает zakon.kz.

Об этом он рассказала "Звезде".

По его словам, употребление чая может в некоторых случаях повышать артериальное давление - такая реакция может наблюдаться у людей, чувствительных к кофеину.

Нужно учитывать такой фактор, как чувствительность людей к кофеину. Она все-таки у разных людей по-разному. У людей, чувствительных к кофеину, чай повышает артериальное давление, - указал диетолог.

Он отметил, что чай, как правило, повышает давление более мягко и не так интенсивно, как делает это кофе.

Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком. Там содержится теин, как разновидность чайного кофеина. Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо, - пояснил врач.

Он связал способность кофеина повышать давление с сужением стенок сосудов и повышением их тонуса при употреблении вещества. При этом, по словам Гинзбурга, давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".