Умер создатель CD и пленки для кассет

Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Оттенс умер дома в провинции Северный Брабант в субботу.

Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips. Спустя восемь лет он возглавил отдел разработки продуктов компании, а в течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон. Через два года Оттенс изобрел пленку для компакт-кассет. Изобретатель посчитал, что сама кассета должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в карман его куртки. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.

Изобретатель вышел на пенсию в 1986 году.

Оттенс всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.