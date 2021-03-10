Александр Паль и Варвара Шмыкова снимутся в дебютном фильме Айсултана Сеитова

Известные российские актеры Александр Паль и Варвара Шмыкова сыграют в дебютном фильме казахстанского режиссера Айсултана Сеитова, передает zakon.kz.
К съемочной команде фильма "ҚАШ" присоединились актеры Варвара Шмыкова и Александр Паль. Они исполнят эпизодические роли, - сообщили в кинопродакшене QARA, основателем которого является Сеитов.
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В декабре 2020 года Айсултан Сеитов сообщил, что снимет первый фильм.
Мой первый фильм. Съемки начнутся в следующем году. Не теряйте! - писал он ранее.
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